«Оренбург» договорился об аренде полузащитника «Динамо»

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявил о том, что полузащитникпродолжит карьеру в «Оренбурге».

Уральский клуб договорился об аренде футболиста до конца сезона 2019/20.

Липовой играет в «Динамо» с 2015 года, когда он перешел в московский клуб из самарских «Крыльев Советов». На профессиональном уровне дебютировал за «бело-голубых» в апреле 2017-го во второй команде, которая тогда выступала в зоне «Запад» Второй лиги (9 игр, 4 гола).

В Премьер-лиге дебютировал в ноябре 2018 года в гостевом поединке против казанского «Рубина». Всего на счету Липового за главную команду пять матчей. 0