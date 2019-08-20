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    Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей

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    У казанского издания «Бизнес Online» появилось подтверждение информации о том, что трансфер полузащитника Алексея Сутормина обошелся сначала «Рубину», а затем и «Зениту» в 50 тысяч рублей.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    У журналистов оказалось письмо за подписью генерального директора казанского клуба Рустема Сайманова, в котором менеджер озвучивает настоящую сумму компенсации за футболиста.

    В письме менеджер «Рубина» озвучил трансферную компенсацию, которую «Оренбург» получили за трансфер игрока в казанский «Рубин» — 50 тысяч рублей. Такое же письмо существует и со стороны «Зенита» с аналогичной выплатой.

    Изначально у «Рубина» с «Оренбургом» была договоренность о трансфере хавбека за 2 миллиона евро. Однако после того, как казанцы были вынуждены отпустить Сутормина в «Зенит», они оформили сделку за 50 тысяч рублей. Как следствие, снизились солидарные выплаты клубам и академиям, где футболист воспитывался до 23 лет.

    Так, академии «Строгино», «Химок» и «Зенита», а также «Волгарь», откуда Сутормин перешел в «Оренбург», получат 5 500 рублей на всех (по 2 750 рублей от «Рубина» и «Зенита»). В частности, в письме Сайманова астраханцам говорится о компенсации в размере 494 рублей. 0

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