Экс-игрок «Зенита» может продолжить карьеру в «Брешиа»

Бывший полузащитник, который является свободным агентом, может стать игроком, сообщает Sky Sport Italia.

Новичок Серии А предлагает 33-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в один миллион евро за сезон плюс многочисленные бонусы.

Отмечается, что хавбек хочет получать в «Брешиа» от 2,5 до 3 миллионов евро в год. Тем не менее, итоговая зарплата итальянца будет зависеть от медицинского обследования.

Напомним, Маркизио перешел в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

В минувшем сезоне итальянец испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах РПЛ, в которых забил два гола. 0