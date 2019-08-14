Матвеев: Победа над «Порту» много значит для наших болельщиков

Главный тренерпрокомментировал победу в ответном матче третьго квалификационного раунда Лиги чемпионов с(3:2).

«Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

По игре — получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным — по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния», — цитирует Матвеева пресс-служба «Краснодара». 0