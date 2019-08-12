Божович: «Ростов» — очень качественная команда

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

Миодраг Божович ФК «Крылья Советов» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Гол? Техническая ошибка при выносе мяча. В первом тайме сами привозили себе моменты. Во втором тайме сыграли лучше, но могли исправить ошибки. Плохое давление? Рисковали во время атаки. "Ростов" — очень качественная команда.

Нужно чуть больше удачи во время стандартных положений. Четыре поражения? Надо работать, по-другому невозможно», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

«Ростов» занимает второе место с 11 очками в турнирной таблице РПЛ после 5 туров. У «Крыльев Советов» — 14-я строчка и 3 балла. 0