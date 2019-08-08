«Кристал Пэлас» подписал игрока «Эвертона»

объявил о трансфере полузащитника

Сумма трансфера и зарплата футболиста не разглашается. Ирландский хавбек стал пятым футболистом, пополнившим состав «Кристал Пэлас» этим летом.

В минувшем сезоне АПЛ Джеймс Маккарти провел в составе «Эвертона» пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Маккарти выступал в составе «ирисок» с 2013 года, в общей сложности проведя за них 108 матчей во всех турнирах и забив шесть голов. Помимо «Эвертона», в послужном списке футболиста значатся шотландский «Гамильтон Академикал» и «Уиган Атлетик».

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