«Кристал Пэлас» подписал игрока «Эвертона»

Джеймс Маккарти
globallookpress.com
Сумма трансфера и зарплата футболиста не разглашается. Ирландский хавбек стал пятым футболистом, пополнившим состав «Кристал Пэлас» этим летом.
📸 @jmccarthy_16 📸#CPFC pic.twitter.com/uDn1PBao5q— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 7 августа 2019 г.
В минувшем сезоне АПЛ Джеймс Маккарти провел в составе «Эвертона» пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Маккарти выступал в составе «ирисок» с 2013 года, в общей сложности проведя за них 108 матчей во всех турнирах и забив шесть голов. Помимо «Эвертона», в послужном списке футболиста значатся шотландский «Гамильтон Академикал» и «Уиган Атлетик».