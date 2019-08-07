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    Намли: Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50

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    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли оценил шансы своего клуба в противостоянии с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Юнес Намли
    Юнес Намли

    «Да, чемпионат Португалии еще не начался, однако "Порту" могли проделать хорошую предсезонную работу. Но знаете, когда звучит стартовый свисток, сразу обнуляется все то, что ему предшествовало.

    Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50. Но мы играем дома, у нас отличная поддержка болельщиков и замечательный стадион. Мы должны выйти на поле и наслаждаться игрой», — цитирует Намли «Известия».

    Первая игра состоится в Краснодаре сегодня, 7 августа. Ответный поединок пройдет 13 августа в Португалии. 0

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