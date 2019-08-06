«Црвена Звезда» — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

Датскийна выезде сыграл вничью с белградской(1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков. На 84-й минуте в ворота сербов был назначен пенальти, который реализовал Йонас Винд.

Ответная игра состоится в Дании 13 августа.