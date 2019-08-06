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    «Црвена Звезда» упустила победу над «Копенгагеном» в ЛЧ

    «Црвена Звезда» — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Копенгаген Календарь Лиги чемпионов
    Датский «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков. На 84-й минуте в ворота сербов был назначен пенальти, который реализовал Йонас Винд.

    Ответная игра состоится в Дании 13 августа.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч
    «Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (1:0)
    Голы: Павков, 44 (1:0). Винн, 84 — с пенальти (1:1) Црвена Звезда: Борян, Милунович, Дегенек, Родич (Жандер, 65), Гобелич, Йованчич, Иванич, Каньяс, Марин, Вуканович (Бен-Набуан, 76), Павков (Боачи, 46)Копенгаген: Грютебуст, Овьедо (Бенгтссон, 72), Папаяннопулос, Варела, Нельссон, Зека, Фишер (Пеп Мас, 64), Хольсе (Бартолец, 88), Стаге, Винд, Н`ДойеПредупреждения: Зека (24), Дегенек (50), Боачи (68), Марин (79), Йованчич (83), Бен-Набуан (87)
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