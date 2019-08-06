«Црвена Звезда» — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков. На 84-й минуте в ворота сербов был назначен пенальти, который реализовал Йонас Винд.
Ответная игра состоится в Дании 13 августа.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (1:0)
Голы: Павков, 44 (1:0). Винн, 84 — с пенальти (1:1) Црвена Звезда: Борян, Милунович, Дегенек, Родич (Жандер, 65), Гобелич, Йованчич, Иванич, Каньяс, Марин, Вуканович (Бен-Набуан, 76), Павков (Боачи, 46)Копенгаген: Грютебуст, Овьедо (Бенгтссон, 72), Папаяннопулос, Варела, Нельссон, Зека, Фишер (Пеп Мас, 64), Хольсе (Бартолец, 88), Стаге, Винд, Н`ДойеПредупреждения: Зека (24), Дегенек (50), Боачи (68), Марин (79), Йованчич (83), Бен-Набуан (87)