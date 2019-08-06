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    Консейсау назвал заслуженным возможный выход в групповой этап ЛЧ

    Порту Португалия Краснодар Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» заявил, что его команда отлично готова к предстоящей игре.

    Сержиу Консейсау
    Сержиу Консейсау

    «Как отношусь к тому, что меня не будет в технической зоне? Тренер "Краснодара" тоже не будет находиться в технической зоне. Всегда лучше, когда тренер рядом с футболистами, чтобы повлиять на игру. Но я верю в свой тренерский штаб, поэтому нет никаких проблем, что меня не будет на скамейке.

    Команда мотивированна. Как и всегда, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат и должны принять эту ответственность. "Порту" должен быть там, где заслуживает, а это — групповой этап Лиги чемпионов. Мы чаще всех играли в этом турнире, и надо смотреть реалистично на ситуацию. С "Краснодаром" будет сложно играть. Все, о чем мы разговаривали в команде, относилось к подготовке к игре.

    Когда судья просвистит, фаворитов в игре не будет. Наша команда готова полностью. После жеребьевки мы знали, с кем будем играть, и матчи на предсезонке хорошо повлияли на нас. В начале этого сезона нет особой разницы, кто сколько провел игр. Мы в лучшей степени готовы к матчу, осталось выбрать состав.

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    • Кто говорит, что нам повезло с жеребьевкой? Я не читаю много португальской прессы. Я думаю, что в футболе все бывает. Завтра мы будем делать момент истории футбола. Новички? В футболе происходят изменения. Мы хотим быть сильнее, чем вчера», — приводит слова Консейсау «Спорт-Экспресс». 0

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