Консейсау назвал заслуженным возможный выход в групповой этап ЛЧ

Главный тренер «Порту»перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» заявил, что его команда отлично готова к предстоящей игре.

«Как отношусь к тому, что меня не будет в технической зоне? Тренер "Краснодара" тоже не будет находиться в технической зоне. Всегда лучше, когда тренер рядом с футболистами, чтобы повлиять на игру. Но я верю в свой тренерский штаб, поэтому нет никаких проблем, что меня не будет на скамейке.

Команда мотивированна. Как и всегда, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат и должны принять эту ответственность. "Порту" должен быть там, где заслуживает, а это — групповой этап Лиги чемпионов. Мы чаще всех играли в этом турнире, и надо смотреть реалистично на ситуацию. С "Краснодаром" будет сложно играть. Все, о чем мы разговаривали в команде, относилось к подготовке к игре.

Когда судья просвистит, фаворитов в игре не будет. Наша команда готова полностью. После жеребьевки мы знали, с кем будем играть, и матчи на предсезонке хорошо повлияли на нас. В начале этого сезона нет особой разницы, кто сколько провел игр. Мы в лучшей степени готовы к матчу, осталось выбрать состав.

Кто говорит, что нам повезло с жеребьевкой? Я не читаю много португальской прессы. Я думаю, что в футболе все бывает. Завтра мы будем делать момент истории футбола. Новички? В футболе происходят изменения. Мы хотим быть сильнее, чем вчера», — приводит слова Консейсау «Спорт-Экспресс». 0