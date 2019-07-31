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    ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года

    ФИФА Между тем
    По данным «Чемпионата», ФИФА опубликовала имена 10 футболистов, которые будут участвовать в номинации «лучший футболист года».

    Криштиану Роналду и Лионель Месси на заднем фоне
    Криштиану Роналду и Лионель Месси на заднем фоне

    Список кандидатов выглядит следующим образом: Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ванн Дейк («Ливерпуль»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»)..

    В голосовании смогут участвовать обычные пользователи сети Интернет. Также определять лучшего из лучших будут специалисты, спортивные обозреватели, тренера и капитаны национальных сборных.

    Победителя объявят 23 сентября в Милане. 0

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