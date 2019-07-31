ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года

Криштиану Роналду и Лионель Месси на заднем фоне
globallookpress.com
Список кандидатов выглядит следующим образом: Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ванн Дейк («Ливерпуль»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»)..
В голосовании смогут участвовать обычные пользователи сети Интернет. Также определять лучшего из лучших будут специалисты, спортивные обозреватели, тренера и капитаны национальных сборных.
Победителя объявят 23 сентября в Милане. 0