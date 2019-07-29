Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч «Нефтчи» — «Арсенал»

Первый матч завершился поражением «канониров» со счетом 0:1
twitter «Арсенала»
Таким образом, в качестве главного судьи назначен Алан Марио Сант. В качестве боковых арбитров выступят Эдвард Спитери и Роберто Велла. За электронное табло будет отвечать Малкольм Спитери.
Напомним, что в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тульский «Арсенал» уступил с минимальным счетом 0:1. Возможность ответить за поражение появится у клуба 1 августа, когда он сыграет против соперника в Баку. Встреча пройдет на «Баксель Арене», а старт намечен на 20:00 по мск.
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