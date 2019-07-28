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    «Химки» сыграли вничью с «Ротором», сохранив лидерство в ФНЛ

    «Ротор» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

    «Химки»
    «Химки»

    В составе подмосковной команды отличился на 9-й минуте встречи нападающий Аршак Корян. Защитник волгоградцев Антон Пискунов​ сравнял счет в игре на 52-й минуте.

    После пяти туров «Химки» располагаются на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с 13 очками. «Ротор» — 4-я строчка и 10 баллов.

    Курский «Авангард» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Нефтехимик» — 1:0.

    «Чертаново» на выезде обыграло «Балтику» — 2:1. Это четвертая победа московского клуба в чемпионате.

    После пяти туров сразу три команды набрали по 13 очков — «Химки», «Томь» и «Чертаново». Следом за ними идут «Ротор», «Шинник» и «Торпедо» — у них по 10 очков. 0

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