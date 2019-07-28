СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московскогопоставило ультиматум главному тренеру команды сообщает «Евро-футбол».

Как утверждает источник, совет директоров дал специалисту пять матчей на исправление ситуации. Дальнейшую судьбу наставника решат игры с «Динамо», «Туном», «Ахматом» и ЦСКА.

При этом, если «Спартак» не пройдет «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, Кононов будет отправлен в отставку немедленно.

Напомним, что накануне «красно-белые» проиграли в гостях «Тамбову» со счетом 0:2. После трех туров РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице. 0