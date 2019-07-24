«Реал» — «Арсенал»: счет матча 2:2 (3:2 — по пенальти), обзор голов

по пенальти обыгралв матче Международного кубка чемпионов.

Основное время встречи, которая прошла в американском Лэндовере, завершилось со счетом 2:2.

Уже на 10-й минуте «канониры» вышли вперед, когда пенальти реализовал Александр Ляказетт. На 24-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонцев.

«Сливочные» сократили отставание на 56-й минуте благодаря голу Гарета Бейла. Еще через три минуты Марко Асенсио сравнял счет.

В серии пенальти победу со счетом 3:2 одержали футболисты мадридской команды.

Обе команды доигрывали встречу в меньшинстве — у «Реала» красную карточку получил Начо на 9-й минуте, в составе «Арсенала» был удален Сократис Папастатопулос на 40-й минуте.

В других матчах МКЧ мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла итальянский «Милан», а мадридский «Атлетико» по пенальти победил мексиканскую «Гвадалахару» (0:0, 5:4 — по пенальти). 0