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    Денежный оборот «Барселоны» по итогам прошлого сезона составил почти 1 млрд евро

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    Как сообщает пресс-служба каталонской «Барселоны», руководство клуба вновь отмечает повышение денежного оборота. По итогам прошлого сезона этот показатель почти достиг отметки в 1 млрд евро.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Отмечается, что на этот раз оборот финансовых средств клуба составил 990 млн евро. К слову, в позапрошлом сезоне показатель оказался на уровне 917 млн евро.

    «Мы рады видеть, что у нас рекордный финансовый оборот уже шестой год кряду. Учитывая расходы в размере 973 млн евро, мы получили 17 млн операционной прибыли. Если же говорить о чистой прибыли после уплаты налогов, то она составила порядка 4,5 млн», — отметил представитель «каталонцев» Жозеп Вивес.

    Изначально в «Барселоне» ожидали увеличения оборота до 960 млн евро. 0

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