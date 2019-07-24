Денежный оборот «Барселоны» по итогам прошлого сезона составил почти 1 млрд евро

Как сообщает пресс-служба каталонской, руководство клуба вновь отмечает повышение денежного оборота. По итогам прошлого сезона этот показатель почти достиг отметки в 1 млрд евро.

Отмечается, что на этот раз оборот финансовых средств клуба составил 990 млн евро. К слову, в позапрошлом сезоне показатель оказался на уровне 917 млн евро.

«Мы рады видеть, что у нас рекордный финансовый оборот уже шестой год кряду. Учитывая расходы в размере 973 млн евро, мы получили 17 млн операционной прибыли. Если же говорить о чистой прибыли после уплаты налогов, то она составила порядка 4,5 млн», — отметил представитель «каталонцев» Жозеп Вивес.

Изначально в «Барселоне» ожидали увеличения оборота до 960 млн евро. 0