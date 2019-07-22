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    «Химки» установили рекорд ФНЛ

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    «Химки», одержав третью победу подряд на старте сезона Футбольной национальной лиги, установили новое достижение.

    «Химки» установили рекорд ФНЛ
    «Химки» установили рекорд ФНЛ

    Подмосковная команда забила в первых трех турах ФНЛ 12 голов, что ранее не удавалось никому.

    «Химки» на старте сезона одержали победы над «Лучом» (5:2), «Авангардом» (3:0) и «Текстильщиком» (4:1).

    Предыдущий рекорд принадлежал «Алании», которая в сезоне-2011/12 отличилась в трех первых турах 10 раз.

    Если говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли и стартовую «канонаду» новороссийского «Черноморца» в сезоне-1994 и пермской «Звезды» годом ранее, которые забили по 11 мячей. 0

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