«Марсель» хочет арендовать форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита»по-прежнему находится в шорт-листе тренера «Марселя», сообщает Betting Insider

Источник сообщает, что португальский тренер, знакомый с Дзюбой по работе в «Зените», хотел бы видеть российского форварда у себя в команде.

«Марсель» предлагает арендное соглашение, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы (по данным СМИ, в «Зените» Артем получает чуть больше 3 миллионов евро в год).

Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался только один год. Сам футболист готов рассматривать этот вариант, но также заинтересован в более продолжительном контракте. 0