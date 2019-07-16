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    Де Лигт прибыл в Турин для прохождения медосмотра

    Трансферы Футбол Италии Ювентус Аякс
    Защитник «Аякса» и сборной Голландии Маттейс Де Лигт прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом».

    Маттейс Де Лигт
    Маттейс Де Лигт

    «Привет, "бьянконери", это Маттейс, я очень счастлив быть здесь», — написал голландец в свое Twitter.

    В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, голландец подпишет с туринским клубом пятилетний контракт. Ожидается, что сумма трансфера составит более 75 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Голландии.

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