Де Лигт прибыл в Турин для прохождения медосмотра

Защитники сборной Голландииприлетел в Турин для подписания контракта с

«Привет, "бьянконери", это Маттейс, я очень счастлив быть здесь», — написал голландец в свое Twitter.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, голландец подпишет с туринским клубом пятилетний контракт. Ожидается, что сумма трансфера составит более 75 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Голландии.

HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! 🛬 pic.twitter.com/3AGkoQMKcN — JuventusFC (@juventusfcen) 16 июля 2019 г.

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