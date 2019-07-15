«Марселю» интересен форвард «Бока Хуниорс»

Форвардможет стать игроком, сообщает La Provence.

По информации источника, в конце прошлой неделе стороны активизировали переговоры по переходу 29-летнего аргентинца, в результате чего сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Контракт Бенедетто с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бенедетто забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче чемпионата и Кубка Либертадорес. На счету форварда пять матчей за сборную Аргентины. 0