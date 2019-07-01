Экс-наставник сборной Италии возглавил клуб из серии Б

Бывший главный тренер сборной Италиивозглавил, выступающую в серии Б итальянского чемпионата.

71-летний специалист подписал однолетнее соглашение с возможностью продления на год.

Последним местом работы Вентуры был «Кьево», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Под руководством Вентуры «летающие ослы» провели в итальянской Серии А четыре матча, в которых смогли набрать всего одно очко, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).

«Салернитана» в минувшем сезоне финишировала на 15-м месте во втором дивизионе чемпионата Италии.

Ранее 70-летний Вентура тренировал сборную Италии, но был уволен после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2018. 0