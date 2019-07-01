ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софнян Ханни и АйртонДерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество
  • 09:14
    • «Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини
  • 08:56
    • Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи»
  • 08:43
    • Определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ
  • 08:13
    • «Интер» объявил о подписании Година
  • 23:40
    • Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
    Все новости спорта

    Экс-наставник сборной Италии возглавил клуб из серии Б

    Футбол Италии Сборная Италии
    Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил «Салернитану», выступающую в серии Б итальянского чемпионата.

    Джампьеро Вентура
    Джампьеро Вентура

    71-летний специалист подписал однолетнее соглашение с возможностью продления на год.

    Последним местом работы Вентуры был «Кьево», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Под руководством Вентуры «летающие ослы» провели в итальянской Серии А четыре матча, в которых смогли набрать всего одно очко, сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).

    «Салернитана» в минувшем сезоне финишировала на 15-м месте во втором дивизионе чемпионата Италии.

    Ранее 70-летний Вентура тренировал сборную Италии, но был уволен после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2018. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 июня
  • 24/06/2019 в 22:49
    •
  • Прогноз
  • Намибия — Кот-д'Ивуар
  • 1.75
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кот-д'Ивуар не упустит путевку в плей-офф
  • Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отправит ли Марокко за борт Кубка Африки ЮАР?
  • ЮАР — Марокко. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сенегал не должен испытать проблем с Кенией
  • Кения — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильностьАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 02:250
  • 09:28
    • «Бруклин» подпишет Дюранта и Ирвинга
  • 08:26
    • Экс-наставник сборной Италии возглавил клуб из серии Б
  • 21:03
    • «Спартак» победил ЦСКА на Кубке Матч Премьер
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили 29/06/2019 в 17:380
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Египет выиграть все матчи группы А?
  • 3.41
    •
  • 23:53
    • Гол Салаха помог Египту обыграть Уганду
  • 23:19
    • Гвардиола раскритиковал идею Суперлиги
  • 23:05
    • Федун пообещал продолжить работу на трансферном рынке
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»«Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике 29/06/2019 в 18:120
  • 20:38
    • Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
  • 20:22
    • Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
  • 19:43
    • «Даллас» выкупил контракт Ничушкина
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие