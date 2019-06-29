«Ахмат» готов предложить контракты Кокорину и Мамаеву

готов подписать, если футболисты изъявят желание присоединиться к грозненскому клубу.

Об этом «Чемпионату» сказал гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

«Можно сказать, что "Ахмат" — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит», — сказал Айдамиров.

«Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в "Ахмате", если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо», — добавил гендиректор «Ахмата».

Напомним, ранее «Ахмат» объявил о подписании Глушакова. 0