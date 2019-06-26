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    Кононов: Играли те, кто мало играл в чемпионате

    Спартак Ростов Кубок Матч Премьер Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о матче с «Ростовом» (0:2) в рамках Кубка Матч Премьер.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Мы экспериментируем с составом. У нас играли те, кто мало играл в чемпионате. По ходу турнира будем давать игровые отрезки тем, на кого больше рассчитываем на сезон больше, остальным будет давать чуть меньше игрового времени и больше в тренировочном плане. Турнир служит для набора игровых кондиций, мы должны посмотреть, как игроки воспринимают информацию, которую мы даем. Мы создавали моменты во втором тайме, мы практически полностью переиграли соперника, но нам не хватало завершения.

    Может ли этот матч повлиять на судьбу Ханни? Конечно. Все зависит от каждого игрока. У Понсе не было явных моментов, но он очень хорошо борется за мяч. Те эпизоды, где он прессинговал, создавал моменты своим индивидуальным мастерством... Ему еще трудно поймать наш ритм. Надеюсь, у него получится проявить себя, когда спадут нагрузки», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс». 0

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