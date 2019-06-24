Мексика и Канада вышли в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

На стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотта (США) состоялись два матча группового этапа

В первой игре сборная Канады разгромила национальную команду Кубы со счетом 7:0. По хет-трику оформили нападающие Джонатан Дэвид и Лукас Даниэль Кавальини, еще один гол забил форвард Дэвид Хойлетт.

Во втором матче сборная Мексики встречалась с национальной командой Мартиники. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу мексиканцев.

У победителей мячи забили нападающие Ариэль Антуна и Рауль Хименес, а также защитник Фернандо Наварро с передачи Хименеса. У проигравших по голу на счету форварда Кевина Мариуса Парсемайна и полузащитника Хорди Хосе Делема.

Мексиканцы выиграли все 3 матча в группе А и, набрав 9 очков, вышли в плей-офф турнира с первого места. Вторую путевку в четвертьфинал завоевала Канада, набравшая 6 очков. 0