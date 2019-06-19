Аргентина — Парагвай: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

20 июня 03:30 мск, 2 тур группового этапа Копа Америка, квартет B. Сильнейшего будут определять. Местом проведения матча станет арена «Минейран» в Белу-Оризонти.

Аргентинская команда потерпела очень неприятное поражение, которое только усилило давление на футболистов, в том числе и на Месси. В матче с Парагваем «бело-голубым» необходимо брать 3 очка. В противном случае по окончанию групповой стадии Аргентину ждут большие проблемы.

Парагвай мог заработать первые 3 пункта на этом турнире, но в прошлой встрече с Катаром не сумел удержать победный счет 2:0. Команда пропустила во второй половине второго тайма дважды, в связи с чем, она не сумела отпраздновать успех. Учитывая, что Катар будет играть с Колумбией, у парагвайцев есть хорошие шансы выйти на второе место в случае ничьи.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 1.47 на Аргентину, 8.00 на Парагвай и 4.40 на ничью.

Пару прогнозов на игру Аргентина — Парагвай было опубликовано на сайте LiveSport.Ru. Коэффициенты составляют 2.01 и 1.80.

В текстовом режиме трансляцией поединка займутся специалисты LiveCup.Run. Также посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканалах Матч ТВ и Матч Футбол. 0