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    Исправит ли Аргентина свое положение?

    Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Америки 20 июня 2019 года

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    Прогноз на Аргентина — Парагвай
    Лионель Месси
    Сборная Аргентины постарается исправиться за поражение в матче второго тура групповой стадии Кубка Америки 2019 года. На этот раз Месси и Ко встретятся с командой Парагвая. Состоится поединок в Белу-Оризонти на арене «Минейран» в 03:30 по Москве. Прогноз на Аргентина — Парагвай.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 20 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 8.25
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    Аргентина

    В матче против Колумбии сборная Аргентина смотрелась неплохо. Местами команде просто не везло. Голкипер соперника вступал в игру 6 раз, так что возможностей для взятия ворот у аргентинцев было немало.

    Скорее всего, это фиаско только добавило масла в огонь. Теперь «бело-голубые» будут рвать и метать, чтобы набрать нужные 3 очка. Но для этого нужно решить проблему реализации моментов.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    5-матчевая победная серия коллектива сменилась 2-матчевой серией поражений, если говорить в контексте данного турнира. К тому же, Аргентина не забивает вторую встречу кряду.

    Стоит также отметить, что из 5 последних игр с более серьезными соперниками аргентинцы выиграли только 2, уступив в 3 остальных.

    Парагвай

    Парагвай не сумел удержать 3 очка, которые, казалось бы, были у команды в кармане. Однако с 68-й по 77 минуту коллектив пропустил дважды подряд, тем самым нивелировав свое преимущество в 2 гола.

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    Начиная с июня «гуарани» провели 3 поединка. Во всех трех случаях коллектив не уступал сопернику. Нужно добавить, что в 10 из 11 последних выступлений Парагвай не мог сохранить свои ворота неприкосновенными.

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    • Помимо этого примечательным является тот факт, что в 5 из 7 поединков парагвайская сборная забивала первой.

    Прогноз

    1.47 и 8.00 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. Ничейный исход сопровождается цифрой 4.40.

    Аргентина не выигрывала у Парагвая в последних 2 очных матчах — поражение 0:1 и ничья 0:0. Перед этим была еще одна ничья 2:2 и крупная победа «бело-голубых» со счетом 6:1. Это результаты за 2015 и 2016 года.

    В данной ситуации, в которую попала Аргентина, кроме победы другого выхода нет. Если команда не сможет выиграть в этот раз, то шансы на выход из группы сильно уменьшатся.

    Прогноз — победа Аргентины в один мяч или ничья. Коэффициент составляет 2.01. Также можно обратить внимание исход «Аргентина первой забьет 2 гола» с коэффом 1.80. 0

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    Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Америки 20 июня 2019 года. Прогноз на Аргентина — Парагвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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