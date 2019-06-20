Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Америки 20 июня 2019 года

Сборная Аргентины постарается исправиться за поражение в матче второго тура групповой стадии Кубка Америки 2019 года. На этот раз Месси и Ко встретятся с командой Парагвая. Состоится поединок в Белу-Оризонти на арене «Минейран» в 03:30 по Москве. Прогноз на Аргентина — Парагвай.

Аргентина

В матче против Колумбии сборная Аргентина смотрелась неплохо. Местами команде просто не везло. Голкипер соперника вступал в игру 6 раз, так что возможностей для взятия ворот у аргентинцев было немало.

Скорее всего, это фиаско только добавило масла в огонь. Теперь «бело-голубые» будут рвать и метать, чтобы набрать нужные 3 очка. Но для этого нужно решить проблему реализации моментов.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

5-матчевая победная серия коллектива сменилась 2-матчевой серией поражений, если говорить в контексте данного турнира. К тому же, Аргентина не забивает вторую встречу кряду.

Стоит также отметить, что из 5 последних игр с более серьезными соперниками аргентинцы выиграли только 2, уступив в 3 остальных.

Парагвай

Парагвай не сумел удержать 3 очка, которые, казалось бы, были у команды в кармане. Однако с 68-й по 77 минуту коллектив пропустил дважды подряд, тем самым нивелировав свое преимущество в 2 гола.

Начиная с июня «гуарани» провели 3 поединка. Во всех трех случаях коллектив не уступал сопернику. Нужно добавить, что в 10 из 11 последних выступлений Парагвай не мог сохранить свои ворота неприкосновенными.

Помимо этого примечательным является тот факт, что в 5 из 7 поединков парагвайская сборная забивала первой.

Прогноз

1.47 и 8.00 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. Ничейный исход сопровождается цифрой 4.40.

Аргентина не выигрывала у Парагвая в последних 2 очных матчах — поражение 0:1 и ничья 0:0. Перед этим была еще одна ничья 2:2 и крупная победа «бело-голубых» со счетом 6:1. Это результаты за 2015 и 2016 года.

В данной ситуации, в которую попала Аргентина, кроме победы другого выхода нет. Если команда не сможет выиграть в этот раз, то шансы на выход из группы сильно уменьшатся.

Прогноз — победа Аргентины в один мяч или ничья. Коэффициент составляет 2.01. Также можно обратить внимание исход «Аргентина первой забьет 2 гола» с коэффом 1.80. 0