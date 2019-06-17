Коста-Рика — Никарагуа: счет матча 4:0, обзор голов

Сборнаякрупно обыграла командув матче первого тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 4:0 (3:0).

Забитыми мячами в этой встрече отметились Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Элиас Агилар и Аллан Крус.

В другом матче группы В сборная Гаити со счетом 2:1 обыграла Бермудские острова. Таким образом, после первого тура Коста-Рика и Гаити имеют в активе по три очка и делят 1-2 места в турнирной таблице.

Во втором туре Коста-Рика сыграет с Бермудскими островами, а Никарагуа — с Гаити.

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории США, Коста-Рики и Ямайки.