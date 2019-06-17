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    Сборная Коста-Рики забила четыре безответных мяча команде Никарагуа

    Коста-Рика — Никарагуа: счет матча 4:0, обзор голов

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Сборная Коста-Рики
    Сборная Коста-Рики крупно обыграла команду Никарагуа в матче первого тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 4:0 (3:0).

    Коста-Рика
    Коста-Рика

    Забитыми мячами в этой встрече отметились Брайан Овьедо, Сельсо Борхес, Элиас Агилар и Аллан Крус.

    В другом матче группы В сборная Гаити со счетом 2:1 обыграла Бермудские острова. Таким образом, после первого тура Коста-Рика и Гаити имеют в активе по три очка и делят 1-2 места в турнирной таблице.

    Во втором туре Коста-Рика сыграет с Бермудскими островами, а Никарагуа — с Гаити.

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории США, Коста-Рики и Ямайки.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Группа В. 1-й тур
    Коста-Рика — Никарагуа — 4:0 (3:0)
    Голы: Овьедо, 7 — 1:0; Борхес, 19 — 2:0; Агилар, 45+1 — 3:0; Крус, 75 — 4:0
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