Сборная США крупно обыграла Чили на женском ЧМ-2019

крупно обыграла(3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира среди женщин.

Дублем на 11-й и 35-й минутах отметилась нападающая Карли Ллойд, еще один гол на 26-й минуте забила полузащитница Джули Эртц.

В первой игре американки разгромили Таиланд 13:0. Они установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. С учетом прошлого розыгрыша турнира команда США выигрывает уже семь игр подряд.

Благодаря этой виктории «звездно-полосатые» гарантировали себе участие в играх на выбывание.

Ранее такого же результата добилась Швеция, победившая Таиланд со счетом 5:1.

Обе команды имеют по 6 очков в группе F. Очная встреча коллективов состоится 20 июня. 0