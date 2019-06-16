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    Сборная США крупно обыграла Чили на женском ЧМ-2019

    Сборная США Сборная Чили
    Сборная США крупно обыграла команду Чили (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира среди женщин.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дублем на 11-й и 35-й минутах отметилась нападающая Карли Ллойд, еще один гол на 26-й минуте забила полузащитница Джули Эртц.

    В первой игре американки разгромили Таиланд 13:0. Они установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. С учетом прошлого розыгрыша турнира команда США выигрывает уже семь игр подряд.

    Благодаря этой виктории «звездно-полосатые» гарантировали себе участие в играх на выбывание.

    Ранее такого же результата добилась Швеция, победившая Таиланд со счетом 5:1.

    Обе команды имеют по 6 очков в группе F. Очная встреча коллективов состоится 20 июня. 0

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