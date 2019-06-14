Еременко продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитникпродлил контракт с

Об этом сообщил официальный сайт «Ростова».

Еременко поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан на четыре года.

«Роман Еременко — отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман — настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Напомним, 32-летний Еременко перешел в «Ростов» из «Спартака» в январе этого года. На его счету 11 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи в составе ростовчан. 0