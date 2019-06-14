Черчесов выступил за лимит на легионеров в заявке

Главный тренер сборной Россииподелился своим мнением по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально.

Клубы будут подходить к покупкам иначе. Наверно, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит.

А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров — два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0