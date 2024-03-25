Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Халили преодолел дистанцию за 25 минут 33,7 секунды.
Второе место занял Петр Пащенко, отстав от победителя на 7,5 секунды.
Третий — Ильназ Мухамедзянов (+14,6). Все призеры не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.
Турнир проходит в Тюмени и завершится 31 марта.
Чемпионат России по биатлону. Тюмень. Спринт. Мужчины. Топ-10
1. Карим Халили — 25.33,7 (0)
2. Петр Пащенко +7,5 (0)
3. Ильназ Мухамедзянов +15,9 (0)
4. Алексей Корнев +16,6 (1)
5. Иван Колотов +31,3 (0)
6. Даниил Серохвостов +34,8 (1)
7. Александр Поварницын +37,7 (1)
8. Максим Цветков +48,8 (0)
9. Эдуард Латыпов +52,0 (3)
10. Рустам Каюмов +54,3 (1)