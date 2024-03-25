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    Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Биатлонист Карим Халили завоевал золото в спринте на 10 км на чемпионате России.

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    Халили преодолел дистанцию за 25 минут 33,7 секунды.

    Второе место занял Петр Пащенко, отстав от победителя на 7,5 секунды.

    Третий — Ильназ Мухамедзянов (+14,6). Все призеры не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.

    Турнир проходит в Тюмени и завершится 31 марта.

    Чемпионат России по биатлону. Тюмень. Спринт. Мужчины. Топ-10

    1. Карим Халили — 25.33,7 (0)

    2. Петр Пащенко +7,5 (0)

    3. Ильназ Мухамедзянов +15,9 (0)

    4. Алексей Корнев +16,6 (1)

    5. Иван Колотов +31,3 (0)

    6. Даниил Серохвостов +34,8 (1)

    7. Александр Поварницын +37,7 (1)

    8. Максим Цветков +48,8 (0)

    9. Эдуард Латыпов +52,0 (3)

    10. Рустам Каюмов +54,3 (1)

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