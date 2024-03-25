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    • В РФС высказались о возможном допуске юношеских сборных России к турнирам в 2024 году
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    В РФС высказались о возможном допуске юношеских сборных России к турнирам в 2024 году

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Вице-президент РФС Денис Соловьев считает, что юношеские сборные России не будут играть в международных турнирах и в этом году.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «У меня и тогда, и сейчас отношение к этому было примерно одинаковое. Несмотря на позитивное общение и желание отдельных чиновников УЕФА в этом процессе оказать содействие, мне кажется, этого не случится. Просто потому что общий фон на западе определяется огульной нетерпимостью. Поэтому ждать, что нас допустят…

    Посмотрите, что сейчас делают с Олимпиадой. Я и тогда не верил и говорил это. Верю, что Александр Валерьевич и коллеги делают все возможное, но не думаю, что УЕФА это сделает. Сейчас я не жду от этого ничего», — приводит слова Соловьева «Спорт-Экспресс».

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