СКА
Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярного чемпионата СКА провел в борьбе за лидерство на Западе и Кубок Континента. Однако с обеими задачи санкт-петербуржцы не справились, заняв второе место с 95 набранными очками, разницу в 3 балла они уступили «Динамо».
Последние матчи: В дебюте Кубка Гагарина «армейцы» соперничали с «Торпедо», которому проиграли в первой встрече (2:5), но ответили четырьмя победами подряд (3:2 ОТ, 5:2, 4:1, 3:0).
СКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
После относительно легкого стартового раунда СКА приблизился к катастрофе, которую в четвертьфинале ему устроил «Автомобилист». Так, в трех первых матчах санкт-петербуржцы проиграли (2:3, 1:3, 1:2 ОТ).
Без права на ошибку команда Романа Ротенберга вышла на лед 23 марта, где при преимуществе соперника смогла завладеть инициативой и реализовать 19,23% бросков в створ, одержав крупную победу (5:2). На «СКА Арену» «армейцы» возвращаются при счете 1:3 в серии.
Не сыграют: В составе СКА не появятся Борна Рендулич, Иван Зинченко, Владимир Алистров и Андрей Педан.
Состояние команды: В игре, закончившейся крупной победой, СКА не был убедителен, тем не менее команда наработала на этот промежуточный успех, который вполне способна удвоить на домашней площадке.
«Автомобилист»
Путь к плей-офф: В течение продолжительного отрезка в регулярном чемпионате «Автомобилист» имел реальные шансы оказаться в первой четверке, но был вытеснен «Ак Барсом» на пятую строчку в таблице Восточной конференции.
Последние матчи: С казанцами екатеринбуржцы поквитались в 1/8 финала, где провели пять матчей, а серию демонстративно закончили победой на «Татнефть-Арене» (2:1).
Продолжить писать новую историю «Автомобилист» серьезно решился и в четвертьфинале, начав серию против СКА с трех подряд побед. Последнюю удалось вырвать в овертайме благодаря Кертису Волку (2:1 ОТ).
Покончить с санкт-петербуржцами всухую команде Николая Заварухина не удалось. Во второй домашней встрече «Авто» нанесло 49 бросков в створ, однако реализация этих попыток остановилась на отметке 4,08%, что, конечно, никуда не годится (2:5).
Не сыграют: Владимир Кузнецов пропустит встречу из-за травмы.
Состояние команды: «Автомобилист» был хорош и в четвертой игре серии, однако на итоговом результате это не отразилось. Сейчас команде важно не пошатнуться ментально и не отказываться от своего стиля в гостях, где ранее у нее все получалось.
Статистика для ставок
- Всего во втором матче в этом плей-офф «Автомобилист» пропустил больше двух голов
- В четырех предыдущих встречах из пяти последних результативность СКА была ограничена тремя заброшенными шайбами
- На «СКА Арену» команда Заварухина возвращается с 6-матчевой серией без поражений в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 4.61.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.
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Прогноз: В Санкт-Петербурге обеим командам предстоит решать важнейшие задачи, заточенные под разные цели. На этом фоне СКА пойдет за голами, но «Автомобилист», получив горький опыт четвертой игры, намерен прибавить в реализации.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.95.
Прогноз: В трех матчах из двух в этой серии команда Заварухина не забрасывала меньше двух голов. Вероятно, такую же результативность она покажет и в матче, в котором серия может подойти к концу.
Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 2.55.