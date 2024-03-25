Дани Алвеса освободили под залог до решения по апелляции

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилииосвобожден под залог на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии.

Адвокаты бразильца внесли залог в размере одного миллиона евро, сообщает Marca.

В конце февраля суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Его также обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

Позже сообщалось, что Алвес сможет выйти на свободу после внесения залоговой суммы в один миллион евро.

Также утверждалось, что Алвес сдаст оба паспорта — испанский и бразильский. Ему будет запрещено покидать территорию Каталонии, футболиста будут вызывать в суд по мере необходимости.