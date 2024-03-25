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    Нидерланды разнесут Молдову, Швеция и Албания порадуют голами

    Экспресс дня 25 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 марта
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    Рубен Ван Боммель (№10) — один из главных талантов Нидерландов U21
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящую товарищескую игру, отбор на молодежный Евро и испанскую Сегунду На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Молдова U21 — Нидерланды U21

    Футбол. Отбор на молодежный Евро-2025

    После шести туров в отборочном турнире на молодежный чемпионат Европы 2025 года Молдова идет с шестью очками на четвертом месте и может еще включиться в борьбу за выход в финальную пульку турнира.

    В последнем матче Молдова U21 уступила в гостях своему прямому конкуренту Венгрии U21 со счетом 0:2. До этого было сенсационное поражение дома от Гибралатара (1:2). Состав у команды довольно посредственный, большая часть игроков даже не играет в основе своих клубов.

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    • В Нидерландах подросла очередная талантливая поросль, которая уже зажигает в Эредивизи. Сейчас сборная уверенно лидирует в своей отборочной группе с 18 очками после 6 туров и фактически гарантировала себе участие в следующем раунде.

    Последний товарищеский матч закончился поражением от Норвегии со счетом 1:2, но там тренерский штаб решил проверить ближайший резерв, а многие лидеры остались на лавке. Скорее всего, в игре против Молдавии все они появятся в основе Нидерландов U21 и легко сделают результат.

    Наш прогноз: победа Нидерландов с форой -2,5 за 1,70.

    «Альбасете» — «Расинг Феррол»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    Во втором испанском дивизионе «Альбасете» сейчас идет в зоне вылета с 31 очком и рискует опуститься этажом ниже, так как до окончания чемпионата осталось всего 10 туров.

    Последние три матча «Альбасете» проиграл, но пока руководство продолжает доверять главному тренеру Рубену Альбесу, который работает с командой уже третий сезон. В прошлом туре пропускал игру основной защитник, к игре с «Ферролом» он возвращается в строй.

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    «Расинг Феррол» сейчас занимает девятое место в Сегунде и вполне может включиться в плей-офф за право играть в Примере. Сейчас команда находится на расстоянии всего двух очков от шестого места.

    Команда обладает довольно крепкой защитой, в строю все ведущие игроки обороны и средней линии. В последнем туре «Расинг Феррол» обыграл у себя дома «Вальядолид» со счетом 2:0 и подходит к игре против «Альбасете» в отличной форме.

    Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,55.

    Швеция — Албания

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Швеция показывают атакующий и результативный футбол, в команде отличная группа атаки во главе Виктором Гекерешем, Александером Исаком, Деяном Кулушевски и Энтони Элангой.

    Гораздо хуже дело обстоит с обороной, где Линделеф, Хиен и Хольм допускают иногда грубые ошибки. В последнем товарищеском матче Швеция проиграла в гостях Португалии со счетом 2:5, до этого была непростая победа на своем поле над Эстонией (2:1).

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    В Албании подросла талантливая поросль, многие футболисты выступают в топовых европейских клубах и сборная давно уже не является мальчиками для битья. Также не стоит забывать о характере, присущим албанцам, они почти всегда бьются до конца.

    В последнем товарищеском матче команда была неожиданно разгромлена дома Чили со счетом 0:3, но там тренерский штаб устроил небольшую ротацию и некоторые лидеры даже не выходили на поле. Наверняка они появится против Швеции.

    Наш прогноз: обе забьют за 1,79.

    Общий коэффициент — 4,72.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 25 марта с коэффициентом 4.72. Дата матча: 25.03.2024. Экспресс. Нидерланды разнесут Молдову, Швеция и Албания порадуют голами
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