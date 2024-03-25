В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч «Монтевидео Сити Торке» U21 — Россия U21. Начало — 16:00 (мск). «Монтевидео Сити Торке» U21 — Россия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монтевидео Сити Торке» U21

Турнирное положение: Уругвайcкие клубы традиционно сильны, причем во всех возрастных категориях. Вот и клуб из Монтевидео способен на покорение серьезных вершин.

При этом «Монтевидео Сити Торке» U21 является командой-загадкой. В ее составе нет даже более-менее известных игроков.

Последние матчи: «Монтевидео Сити Торке» U21 выступает в резервной лиге Уругвая. Причем там команда ставит перед собой высокие задачи.

Вообще, «Монтевидео Сити Торке» U21 нередко поставляет игроков основной команде. Это и является главной ее задачей.

Да и настроиться на поединок с российской молодежкой команда явно постарается. Уругвайцы постараются проявить себя наиболее выгодным образом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот на матч с россиянами «Монтевидео Сити Торке» U21 уж точно настроится максимально.

Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и игра уругвайского клуба далека от идеала.

И уж совсем очевидно, что «Монтевидео Сити Торке» U21 постарается достойно сыграть против молодежной сборной России. Уругвайцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Россия U21

Турнирное положение: Российская молодежка проводит лишь контрольные матчи. Причем в них команда не особо преуспевает.

Причем Россия U21 в прошлом году сыграла 8 поединков. В них россияне добыли 4 победы при двух коллизиях.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Молодые россияне успешно начали уругвайское турне.

Россияне нанесли минимальное поражение уругвайским сверстникам. Россия U21 сильна, вот только стабильности ей явно недостает.

Плюс ко всему, состав команды претерпел некоторые изменения. Молодежка постепенно обновляется в кадровом плане.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Нынешний состав команды способен серьезно прогрессировать. Лидеры молодежки уже весьма успешно выступают в РПЛ.

И уж наверняка Россия U21 будет максимально настроена на победу. Да и класс российских игроков явно повыше, чем у соперника.

Наверняка в этом матче тренерский штаб даст шанс проявить себя некоторым новичкам. Отметим Дмитрия Кучугуру, принесшего последнюю викторию.

И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. Россия U21, при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать уругвайцев.

Статистика для ставок

Из 9 последних контрольных поединков молодые россияне выиграли 5 раз

Россия U21 прервала свою шестиматчевую серию с пропущенными мячами

Молодые россияне забивали в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 4.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.13 и 5.50.

Прогноз: Россияне явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

Россия U21 выглядит куда сильнее уругвайцев, которые к тому же имеют проблемы в обороне.

Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше 4 мячей.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.05