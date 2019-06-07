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    ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Аякс Трансферы Календарь Лиги 1
    Защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт может в летнее межсезонье перебраться во Францию, сообщает ESPN.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    По информации издания, в настоящий момент фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста является «Пари Сен-Жермен».

    Бывший спортивный директор парижан Леонардо, который в скором времени вернётся в клуб после нескольких лет в «Милане», активно контактирует с агентом игрока Мино Райолой. В стане чемпионов Франции уверены в переходе, несмотря на конкуренцию со стороны «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

    Де Лигт выступает за «Аякс» с 2016 года. В минувшем сезоне Матейс принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых отметился 3 голами. Он помог амстердамцам стать чемпионами Нидерландов и добраться до полуфинала Лиги чемпионов. 0

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