ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Бернарду СилваЧемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
  • 15:55
    • Прядкин заявил о желании расширить РПЛ до 18-20 клубов
  • 15:40
    • Стали известны предварительные сроки восстановления Неймара
  • 15:33
    • Гараничев не подписал контракт с СБР
  • 15:23
    • Нападающий ЦСКА попал в сферу интересов «Арсенала»
  • 15:03
    • Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Украина — Сербия: где и когда смотреть онлайн матча отборочного раунда Евро-2020

    УЕФА Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Сербии
    Во Львове сборная Украины примет сборную Сербии в рамках отбора на Евро, которое пройдет в 2020 году. Матч 3 тура примет «Арена Львов». Судья Антонио Лаос даст свисток в 21:45 по мск.

    Футболисты сборной Украины
    Футболисты сборной Украины

    Украинцы имеют возможность закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. «Желто-синие» довольно скромно выступили в двух предыдущих турах, однако это не помешало команде возглавить группу B. Ничья с Португалией (0:0) и победа над Люксембургом (1:2) — вот такие результаты были у сборной Украины перед этим матчем.

    Сербия провела на одну игру меньше. Гости расписали мировую с португальцами (1:1) во втором туре и пока что имеют возможность занимать лишь 4 строчку в рейтинге B. Несомненно «белые орлы» будут бороться за 3 очка, поскольку они им очень необходимы. К тому же сербский коллектив не проигрывает уже 8 поединков кряду.

    Все прогнозы на Евро-2020

    По мнению букмекеров, обе команды имеют право на победу и поэтому коэффициенты на их успех не сильно разнятся — 2.68 и 2.95 соответственно.

    Прогноз на эту игру сделали представители LiveSport.Ru. Они предложили два возможных исхода с коэффициентами 1.95 и 1.71.

    Текстовую трансляцию матча Украина — Сербия можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. В прямом телевизионном эфире игру покажут каналы Футбол 1 и Матч ТВ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Красный» финал ЛЧ и его исторические грани
  • 03/06/2019 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • Нидерланды — Англия
  • 1.97
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как голландцы и англичане используют свой атакующий потенциал?
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Остановит ли Голландия победную поступь англичан?
  • Голландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • По силам ли «Сент-Луису» повести в серии с «Бостоном»?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье Вчера в 11:580
  • 11:38
    • «Зенит» нацелился на 19-летнего форварда «Спартака»
  • 11:20
    • СКА подписал контракт с бронзовым призером Олимпиады
  • 08:09
    • Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму
    Массимилиано Аллегри Футбол Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»? 04/06/2019 в 23:540
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 16:34
    • Тренер Гараничева назвал провокацией информацию о неподписании контракта
  • 16:18
    • НИУ ВШЭ принял участие в разработке календаря РПЛ
  • 16:12
    • Украина — Сербия: где и когда смотреть онлайн матча отборочного раунда Евро-2020
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 07:53
    • «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
  • 16:04
    • «Спартак» объявил о назначении экс-врача ЦСКА
  • 11:56
    • Леонардо может вернуться в ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие