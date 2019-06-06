Украина — Сербия: где и когда смотреть онлайн матча отборочного раунда Евро-2020

Во Львове сборнаяпримет сборнуюв рамках отбора на Евро, которое пройдет в 2020 году. Матч 3 тура примет «Арена Львов». Судья Антонио Лаос даст свисток в 21:45 по мск.

Украинцы имеют возможность закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. «Желто-синие» довольно скромно выступили в двух предыдущих турах, однако это не помешало команде возглавить группу B. Ничья с Португалией (0:0) и победа над Люксембургом (1:2) — вот такие результаты были у сборной Украины перед этим матчем.

Сербия провела на одну игру меньше. Гости расписали мировую с португальцами (1:1) во втором туре и пока что имеют возможность занимать лишь 4 строчку в рейтинге B. Несомненно «белые орлы» будут бороться за 3 очка, поскольку они им очень необходимы. К тому же сербский коллектив не проигрывает уже 8 поединков кряду.

Все прогнозы на Евро-2020

По мнению букмекеров, обе команды имеют право на победу и поэтому коэффициенты на их успех не сильно разнятся — 2.68 и 2.95 соответственно.

Прогноз на эту игру сделали представители LiveSport.Ru. Они предложили два возможных исхода с коэффициентами 1.95 и 1.71.

Текстовую трансляцию матча Украина — Сербия можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. В прямом телевизионном эфире игру покажут каналы Футбол 1 и Матч ТВ. 0