Украина — Сербия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

В пятницу, 7 июня, сборная Украины на своем поле примет команду Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет во Львове, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Украина — Сербия.

Украина

Сборная Украины на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка в двух сыгранных турах.

Путь на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко начали с матча против Португалии (0:0), в котором преимущественно успешно оборонялись, благодаря чему и заработали один балл.

Затем украинцы на выезде одолели Люксембург (2:1), выйдя вперед лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда курьезным автоголом отметился Жерсон Родригес.

Добавим, что сборная Украины также имеет шанс попасть на чемпионат Европы через Лигу наций.

Все прогнозы на футбол

Что касается состава, то Шевченко не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Ярмоленко, Жуниора Мораеса, Владислава Кулача, Виталия Буяльского и Андрея Цурикова.

Сербия

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы B, имея на своем счету одно очко после одного сыгранного матча.

Единственную игру отбора Евро-2020 подопечные Младена Крстаича провели в гостях у Португалии, с которой разошлись миром (1:1).

Также в марте нынешнего года сербы провели товарищескую встречу с Германией, с которой обменялись голами (1:1).

В запасе у Сербии тоже есть Лига наций, которая должна помочь попасть на чемпионат Европы, если в традиционном отборе что-то пойдет не так.

Среди травмированных у сборной Сербии значатся Неманья Матич, Ненад Крстичич и Марко Груич.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Украины — 2.70, победа сборной Сербии — 2.85, ничья — 3.00.

Нам же кажется, что у гостей будут неплохие шансы на успех, а все из-за кадровых проблем украинцев.

Все прогнозы на Евро-2020

Дело в том, что у подопечных Шевченко имеются проблемы в атаке, что доказал матч против Люксембурга, а потеря Ярмоленко, Мораеса и, возможно, Марлоса только усиливает их.

В последнее время Шевченко доверяет Роману Яремчуку, но он не забил ни одного гола в шести матчах. Артем Беседин тоже не далеко ушел — один точный удар в десяти встречах.

В полузащите тоже сложно на кого-то рассчитывать, ведь даже Евгений Коноплянка далек от идеальных кондиций в связи с отсутствием игровой практики в клубе.

Исходя из этого, наш прогноз — «победа сборной Сербии с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.95.

Другой вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.71. Украина в подобных матчах действует осторожно, поэтому высокой результативности мы не ждем. 0