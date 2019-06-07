ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера Хабиб НурмагомедовЛучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника Массимилиано АллегриКто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
  • 08:50
    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки
  • 08:09
    • Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму
  • 07:53
    • «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
  • 23:39
    • Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
  • 22:53
    • «Рубин» может возглавить бывший игрок клуба
  • 22:01
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии
  • 19:30
    • УЕФА разрешил «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы в Туле
    Все новости спорта

    Сможет ли Сербия обыграть Украину во Львове?

    Украина — Сербия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз на Украина — Сербия
    Евгений Коноплянка
    В пятницу, 7 июня, сборная Украины на своем поле примет команду Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет во Львове, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Украина — Сербия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
    •

    Украина

    Сборная Украины на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка в двух сыгранных турах.

    Путь на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко начали с матча против Португалии (0:0), в котором преимущественно успешно оборонялись, благодаря чему и заработали один балл.

    Затем украинцы на выезде одолели Люксембург (2:1), выйдя вперед лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда курьезным автоголом отметился Жерсон Родригес.

    Добавим, что сборная Украины также имеет шанс попасть на чемпионат Европы через Лигу наций.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается состава, то Шевченко не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Ярмоленко, Жуниора Мораеса, Владислава Кулача, Виталия Буяльского и Андрея Цурикова.

    Сербия

    Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы B, имея на своем счету одно очко после одного сыгранного матча.

    Единственную игру отбора Евро-2020 подопечные Младена Крстаича провели в гостях у Португалии, с которой разошлись миром (1:1).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Также в марте нынешнего года сербы провели товарищескую встречу с Германией, с которой обменялись голами (1:1).

    В запасе у Сербии тоже есть Лига наций, которая должна помочь попасть на чемпионат Европы, если в традиционном отборе что-то пойдет не так.

    Среди травмированных у сборной Сербии значатся Неманья Матич, Ненад Крстичич и Марко Груич.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Украины — 2.70, победа сборной Сербии — 2.85, ничья — 3.00.

    Нам же кажется, что у гостей будут неплохие шансы на успех, а все из-за кадровых проблем украинцев.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Дело в том, что у подопечных Шевченко имеются проблемы в атаке, что доказал матч против Люксембурга, а потеря Ярмоленко, Мораеса и, возможно, Марлоса только усиливает их.

  • Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 века
  • Вспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе
  • 03/06/2019

    • В последнее время Шевченко доверяет Роману Яремчуку, но он не забил ни одного гола в шести матчах. Артем Беседин тоже не далеко ушел — один точный удар в десяти встречах.

    В полузащите тоже сложно на кого-то рассчитывать, ведь даже Евгений Коноплянка далек от идеальных кондиций в связи с отсутствием игровой практики в клубе.

    Исходя из этого, наш прогноз — «победа сборной Сербии с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.95.

    Другой вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.71. Украина в подобных матчах действует осторожно, поэтому высокой результативности мы не ждем. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев
  • Сегодня в 12:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голландия — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Украина U20
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Италия U20 — Мали U20
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Австрия — Словения
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Ирландия
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Черногория — Косово
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Испания
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Завтра в 21:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Латвия — Израиль
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
    • Вчера в 14:15     Маурисио Почеттино
  • Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
    • 15:31 01/06/2019     Массимилиано Аллегри
  • Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
    • 23:54 04/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Украина — Сербия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Украина — Сербия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 08:24
    • ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»
  • 10:33
    • Пепе не сыграет в финале Лиги Наций
  • 10:19
    • «МЮ» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга»
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 10:03
    • Роналду: Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций
  • 08:34
    • Италия U20 — Мали U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
  • 08:34
    • Перу обыграл Коста-Рику, сборная США проиграла Ямайке
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? 04/06/2019 в 04:310
  • 08:22
    • Колумбия U20 — Украина U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
  • 18:55
    • Буффон покинул «Пари Сен-Жермен»
  • 18:24
    • «Ювентус» рассматривает варианты продажи Манджукича
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие