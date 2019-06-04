Семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Поединок 38-го тура испанской Примеры междупопал под подозрение о договорном матче, передает El Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что третьи лица подкупили семерых игроков «Вальядолида» для участии на тотализаторе.

А также был опубликован телефонный разговор, который состоялся накануне поединка: «Смотри, приятель, "Валенсия" выигрывает первый и второй тайм, так?», «Куплено семь игроков, не больше». Их произносит бывший нападающий ряда испанских клубов Карлос Аранда, задержанный в рамках операции «Ойкос».

Напомним, победа «Валенсии» над «Вальядолидом» со счетом 2:0 вывела «летучих мышей» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19. 0