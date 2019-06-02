Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающий сборнойобвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.

По информации издания, женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.

Отец Неймара уже выступил на бразильском телевидении, заявив, что его сын стал жертвой шантажа. По словам Неймара-старшего, на самом деле девушка занималась сексом с футболистом по собственному желанию, после чего решила заняться вымогательством.

Напомним, в данный момент Неймар в составе сборной Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки. 0