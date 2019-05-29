«Реал» готов отпустить Рамоса

Серхио Рамос
globallookpress.com
Как утверждает AS, руководство «Королевского клуба» намерено получить за своего капитана не менее 100 миллионов евро.
Отмечается, что ранее президент «сливочных» Флорентино Перес отклонил вариант расторжения контракта с Рамосом. Защитник был готов отказаться от денег, которые ему полагались за оставшиеся два года соглашения с мадридцами.
Напомним, что Рамос изъявил желание покинуть «Реал» летом и перебраться в Китай.
В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 42 поединка в составе «Реала», в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 0