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    Головин чувствует себя в «Монако» увереннее

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от первого сезона в чемпионате Франции.

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось.

    Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию.

    Какие-то матчи получились лучше, какие-то — хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно.

    Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», — приводит слова Головина «Чемпионат». 0

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