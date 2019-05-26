Головин чувствует себя в «Монако» увереннее

Полузащитник «Монако» и сборной Россииподелился впечатлениями от первого сезона в чемпионате Франции.

«Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось.

Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию.

Какие-то матчи получились лучше, какие-то — хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад. Думаю, это позитивно.

Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», — приводит слова Головина «Чемпионат». 0