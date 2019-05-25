Аргентина обыграла ЮАР на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Вера Фаусто (4-я минута), Жулиан Альварес (78), Адольфо Гайч (90+2), а Барко Эсекиль оформил дубль (62 — с пенальти, 72).
За команду ЮАР голы забили Филлипс Кинэн (23) и Лайл Фостер (82 — с пенальти).
Отметим, что на 65-й минуте матча автор первого мяча за команду ЮАР Филлипс получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.
Сборная Аргентины делит первую строчку группы F с командой Португалии.
Напомним, мировое первенство среди молодежных команд проходит в Польше с 23 мая по 15 июня. 0