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    Аргентина обыграла ЮАР на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Аргентины Сборная ЮАР
    Молодежная сборная Аргентины обыграла команду ЮАР (4:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Вера Фаусто (4-я минута), Жулиан Альварес (78), Адольфо Гайч (90+2), а Барко Эсекиль оформил дубль (62 — с пенальти, 72).

    За команду ЮАР голы забили Филлипс Кинэн (23) и Лайл Фостер (82 — с пенальти).

    Отметим, что на 65-й минуте матча автор первого мяча за команду ЮАР Филлипс получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

    Сборная Аргентины делит первую строчку группы F с командой Португалии.

    Напомним, мировое первенство среди молодежных команд проходит в Польше с 23 мая по 15 июня. 0

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