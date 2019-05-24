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    «Наполи» пытался подписать лидера киевского «Динамо»

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    Киевское «Динамо» отказалось продавать полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи», сообщает Football.ua.

    Виктор Цыганков
    Виктор Цыганков

    По информации источника, неаполитанцы обратились к украинскому клубу с предложением о приобретении 21-летнего хавбека за 18 миллионов евро, однако сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.

    В декабре прошлого года сообщалось, что Цыганков входит в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, среди которых «Ливерпуль», «Бавария» и «Тоттенхэм».

    В нынешнем сезоне Цыганков принял участие в 30 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 16 голов (7 — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. 0

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