«Наполи» пытался подписать лидера киевского «Динамо»

отказалось продавать полузащитника сообщает Football.ua.

Виктор Цыганков ФК «Динамо» 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По информации источника, неаполитанцы обратились к украинскому клубу с предложением о приобретении 21-летнего хавбека за 18 миллионов евро, однако сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.

В декабре прошлого года сообщалось, что Цыганков входит в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, среди которых «Ливерпуль», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Цыганков принял участие в 30 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 16 голов (7 — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. 0