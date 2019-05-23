Сала не хотел переходить в «Кардифф»

Французское издание L'Equipe опубликовало запись голосового сообщения, погибшего в авиакатастрофе при перелете в Кардифф.

«Мейсса (агент Салы) позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Кита (сын владельца "Нанта"), и они хотят продать меня. Есть предложение от "Кардиффа". Они провели переговоры, чтобы получить много денег, поэтому они очень хотят, чтобы я пошел туда. Это правда хороший контракт, но с футбольной точки зрения он мне неинтересен. Но они всеми силами пытаются заставить меня туда перейти.

Я сказал, что Мейсса должен найти мне что-то лучшее. Он сказал "Кардиффу" нет, потому что не хочет, чтобы я туда ехал. Я не хочу говорить с Китой, он противен мне. Он хочет, чтобы я поехал туда, при этом даже не спросил, чего хочу я. Все, что его волнует, это деньги. Это очень тяжело, и я чувствую, что не так много людей хотели бы оказаться на моем месте», — говорится в сообщении аргентинца.

Напомним, Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы. Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.

«Кардифф» так и не заплатил «Нанту» 15 миллионов фунтов за игрока. В конце февраля французский клуб подал официальную жалобу в ФИФА. Валлийцы, в свою очередь, уверяют, что трансфер официально не был зарегистрирован в АПЛ, значит, не имеет юридической силы. 0