Прокуратура выразила несогласие с приговором по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы зарегистрировал представление прокурора, в котором выражается несогласие с приговором футболистам

«Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия — предварительный сговор», — приводит слова пресс-секретаря суда Алексея Черникова «Р-Спорт».

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы признал виновными братьев Кокориных, Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого в хулиганстве и нападениях.

Братьям Кокориным вынесли наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии. 0