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    КДК не будет отменять красную карточку Бикфалви

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского «Урала» Эрика Бикфалви.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви

    Таким образом, 31-летний румын из-за дисквалификации пропустит финальный матч Кубка России с «Локомотивом», который состоится 22 мая.

    «Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы несёте, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС, при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала свое заключение. В КДК была направлена запись VAR. На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил.

    Действия нарушителя не носили агрессивный характер. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве.

    Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Чемпионат».

    Напомним, румынский легионер был удален в ответном полуфинальном матче Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:2) за то, что наступил на ногу Зелимхану Бакаеву. Арбитр сразу после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR) показал Бикфалви красную карточку. 0

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