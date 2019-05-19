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    «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей

    «Енисей» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 35-й минуте точно с 11-метровой отметки пробил Жоаозиньо, а спустя пять минут — Александр Кутьин.

    «Бело-голубые» вернули себе минимальный перевес на 83-й минуте, когда Мишел Кардозу с правого края сделал передачу в центр штрафной, Артур Юсупов подобрал мяч и с угла вратарской пробил точно в угол.

    Через четыре минуты хозяева восстановили паритет благодаря голу Кутьина, оформившего дубль.

    РПЛ. 29-й тур
    «Енисей» — «Динамо» — 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 — 35, пенальти Жоаозиньо, 1:1 — 40, пенальти Кутьин, 1:2 — 83 Юсупов, 2:2 — 87 Кутьин«Енисей»: Юрченко, Данченко, Ятченко, Грицаенко, Огуде (Комков, 35), Сарр, Торбинский, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Кутьин, Соболев (Хубулов, 57)«Динамо»: Шунин, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Морозов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Тетте, Юсупов, Луценко (Грулев, 74), Панченко (Марков, 68)Предупреждения: Шуньич (55), Данченко (64)

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» осталось на 12-м месте (32 очка), обеспечив себе участие в элитном дивизионе в следующем сезоне. Вторым участником стыковых матчей от Премьер-лиги станут «Крылья Советов». «Енисей» поднялся на 15-ю позицию (20 очков). 0

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