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    «Бавария» — «Айнтрахт»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    В 34 туре немецкой Бундеслиги состоится противостояние между мюнхенской «Баварией» и «Айнтрахтом» из Франкфурта. Как уже можно было догадаться, матч будет проведен на «Альянц Арене». Стартовый свисток дадут в 16:30 мск.

    Франк Рибери
    Франк Рибери

    «Бавария» уже давно могла оформить чемпионство, однако «мюнхенцы» сами себе создали проблемы в конце сезона. Они не сумели воспользоваться осечками «дортмундцев», поэтому вопрос о том, кому достанется титул, остается открытым. Отрыв от «Боруссии» всего 2 пункта, поэтому права на ошибку у хозяев нет.

    «Айнтрахт» сильно сдал позиции в конце этого сезона. В чемпионате клуб не выигрывает 5 поединков кряду, причем в двух последних он проигрывал. Если так пойдет и дальше, то «орлы» рискуют потерять шанс на прямое попадание в Лигу Европы. Ничья вполне может устроить гостей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Ставки на победу «Баварии» и «Айнтрахта» принимаются с учетом коэффициентов 1.30 и 9.00 соответственно.

    На сайте LiveSport.Ru доступен прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт». Величина коэффициента составляет 1.92.

    Конечно же, это событие покажут по телевизору. Трансляцию обеспечит канал Матч Футбол, а также сайт LiveCup.Run. 0

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