«Бавария» — «Айнтрахт»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

В 34 туре немецкой Бундеслиги состоится противостояние между мюнхенскойиз Франкфурта. Как уже можно было догадаться, матч будет проведен на «Альянц Арене». Стартовый свисток дадут в 16:30 мск.

«Бавария» уже давно могла оформить чемпионство, однако «мюнхенцы» сами себе создали проблемы в конце сезона. Они не сумели воспользоваться осечками «дортмундцев», поэтому вопрос о том, кому достанется титул, остается открытым. Отрыв от «Боруссии» всего 2 пункта, поэтому права на ошибку у хозяев нет.

«Айнтрахт» сильно сдал позиции в конце этого сезона. В чемпионате клуб не выигрывает 5 поединков кряду, причем в двух последних он проигрывал. Если так пойдет и дальше, то «орлы» рискуют потерять шанс на прямое попадание в Лигу Европы. Ничья вполне может устроить гостей.

Все прогнозы на Бундеслигу

Ставки на победу «Баварии» и «Айнтрахта» принимаются с учетом коэффициентов 1.30 и 9.00 соответственно.

На сайте LiveSport.Ru доступен прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт». Величина коэффициента составляет 1.92.

Конечно же, это событие покажут по телевизору. Трансляцию обеспечит канал Матч Футбол, а также сайт LiveCup.Run. 0