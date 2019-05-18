«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

В Мюнхене на «Альянц Арене» «Бавария» будет принимать «Айнтрахт». На поле команды выйдут по случаю проведения 34 тура Бундеслиги 1. Старт игры в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».

«Бавария»

«Бавария» никак не может досрочно оформить чемпионство. Было у команды целых 2 шанса, когда «дортмундцы» теряли очки, но «баварцы» решили сохранить интригу до конца. На данный момент коллектив Ковача опережает «Боруссию» на 2 очка — 75 баллов у «красных» и 73 балла у «желтых».

За 3 последних тура клуб дважды сыграл вничью. Собственно эти два результата и не позволили стать «Баварии» чемпионом. 0:0 с «Лейпцигом», 3:1 дома с «Ганновером» и 1:1 с «Нюрнбергом». До этого «мюнхенцы» выиграли 5 поединков кряду, если учитывать 2 сумасшедших матча в Кубке Германии.

Календарь и таблица Бундеслиги

На «Альянц Арене» мюнхенские футболисты одержали 10 побед кряду. Также стоит указать на тот факт, что хозяева добывали победу как в тайме, так и в матче в 5 из 7 домашних игр.

Под присмотром клубных врачей сейчас находятся Нойер, Хави Мартинес и Хамес Родригес.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» — 6 позиция и 54 очка. Следующий матч для гостей важен и вдобавок им нельзя проигрывать. «Орлы» в одном пункте от зоны Лиги чемпионов, поэтому они должны попытаться испытать удачу.

Плотный график выступлений сделал свое дело. В итоге коллектив выдохся. Об этом свидетельствуют 5 матчей подряд без побед, причем в 3 из них команда проигрывала. Неожиданный результат был в прошлом туре с «Майнцом», где у себя дома «Айнтрахт» проиграл 0:2. Перед этим «Байер» обыграл «франкфуртцев» со счетом 6:1.

С учетом еврокубков на выезде клубу не везет уже 4 выступления подряд. В Бундеслиге безвыигрышная серия составляет 2 матча. Однозначно такая форма команды связана с очень плотным графиком игр, но теперь остался только чемпионат, поэтому гости могут вздохнуть свободно и сыграть как нужно.

Тавата и Роде, скорее всего, пропустят встречу из-за травмы. К ним может присоединиться Штендера.

Прогноз

В большей мере букмекеры склонны считать, что в матче будет зафиксирована победа хозяев — 1.25 на «Баварию», 10.5 на «Айнтрахт» и 7.00 на ничью.

0:3 и 0:5 — с такими результатами в последних двух встречах побеждали «баварцы». За 6 игр «франкфуртцы» всего лишь один раз сумели обыграть «Баварию» (1:3). В остальных 5 случаях фиксировалась победа «красных».

Считаем, что обе команды забьют и матч завершится в пользу одной из них. Ничьи между этими клубами не было уже 6 игр кряду. Коэффициент на этот исход составляет 1.92. 0